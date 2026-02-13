Week-end marathon jeux

19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

week-end jeux de société

Au programme loup-garou, speed dating du jeu (3 jeux rapides en 15 min), tournoi de Skyjo… Tout public avec petite buvette sur place 0 .

19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 11 74 54 animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

weekend board games

L’événement Week-end marathon jeux Friesenheim a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme du Grand Ried