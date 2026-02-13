Week-end marathon jeux Friesenheim
Week-end marathon jeux Friesenheim vendredi 6 mars 2026.
Week-end marathon jeux
19 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06 22:00:00
week-end jeux de société
Au programme loup-garou, speed dating du jeu (3 jeux rapides en 15 min), tournoi de Skyjo… Tout public avec petite buvette sur place 0 .
19 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 11 74 54 animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr
English :
weekend board games
