Week-end Mariages et Réceptions Maison Royale Pesmes
Week-end Mariages et Réceptions Maison Royale Pesmes samedi 11 avril 2026.
Week-end Mariages et Réceptions
Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Rencontres, inspirations et moments forts vous attendent
Au programme Une trentaine de prestataires de l’évènementiel, animations et défilés.
Buvette et restauration sur place. .
Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 23 23 lamaisonroyaledepesmes@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end Mariages et Réceptions
L’événement Week-end Mariages et Réceptions Pesmes a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY