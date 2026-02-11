Week-end Massage et Soin Ayurvedique Isabelle Martin Mirabel-aux-Baronnies
Week-end Massage et Soin Ayurvedique
Isabelle Martin 50 Avenue de la Résistance Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
(remise de 5€ si vous emmenez vos propres serviettes)
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
2026-05-01
Par Isabelle Martin, masseuse Ayurvedique et Léa Mauduit, praticienne et formatrice en Ayurveda. Recevez le soin emblématique de l’Ayurveda le Shirodhara.
Isabelle Martin 50 Avenue de la Résistance Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 52 27 82 auhasarddelart@gmail.com
English :
By Isabelle Martin, Ayurvedic masseuse and Léa Mauduit, Ayurveda practitioner and trainer. Receive the emblematic care of Ayurveda: the Shirodhara.
