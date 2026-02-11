Week-end Massage et Soin Ayurvedique Isabelle Martin Mirabel-aux-Baronnies

Week-end Massage et Soin Ayurvedique

Isabelle Martin 50 Avenue de la Résistance Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

(remise de 5€ si vous emmenez vos propres serviettes)

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

2026-05-01

Par Isabelle Martin, masseuse Ayurvedique et Léa Mauduit, praticienne et formatrice en Ayurveda. Recevez le soin emblématique de l’Ayurveda le Shirodhara.

Isabelle Martin 50 Avenue de la Résistance Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 52 27 82 auhasarddelart@gmail.com

English :

By Isabelle Martin, Ayurvedic masseuse and Léa Mauduit, Ayurveda practitioner and trainer. Receive the emblematic care of Ayurveda: the Shirodhara.

