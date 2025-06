Week-end médiéval ! Metallurgic Park Dommartin-le-Franc

Week-end médiéval ! Metallurgic Park Dommartin-le-Franc samedi 19 juillet 2025 .

Gratuit, sans inscriptions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-19T13:30:00 – 2025-07-19T18:30:00

Fin : 2025-07-20T10:00:00 – 2025-07-20T18:00:00

Plongez dans l’univers médiéval le temps d’un week-end au Metallurgic Park ! Démonstrations de forge et de combat, déambulations musicales, ateliers et initiations, contes médiévaux et tir à l’arc vous attendent pour une immersion historique festive et familiale.

Metallurgic Park Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 07 07 https://www.facebook.com/metallurgic.park/ [{« type »: « email », « value »: « metallurgicpark@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.04.07.07 »}]

Animations médiévales au Metallurgic Park : forges, combats, contes, ateliers et plus encore ! patrimoine reconstitution