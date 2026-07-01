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AGENDA · Corcoué-sur-Logne

WEEK-END MINI OBJECTIF GRAND PRIX A WEST MECAPARK Corcoué-sur-Logne

dimanche 19 juillet 2026 · Corcoué-sur-Logne

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
44650 Corcoué-sur-Logne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Corcoué-sur-Logne

WEEK-END MINI OBJECTIF GRAND PRIX A WEST MECAPARK

Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :
2026-07-19

WEEK-END MINI OGP
Course MINI OGP le matin
Restauration sur place le midi
Custom Show de 13h à 14h ouvert à tous ! Venez exposer ou admirer des véhicules d’exception dans une ambiance conviviale.   .

Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 49 80 70 

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English :

OGP MINI WEEKEND

L’événement WEEK-END MINI OBJECTIF GRAND PRIX A WEST MECAPARK Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique

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