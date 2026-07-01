Informations pratiques

Corcoué-sur-Logne

WEEK-END MINI OBJECTIF GRAND PRIX A WEST MECAPARK

Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :

2026-07-19

WEEK-END MINI OGP

Course MINI OGP le matin

Restauration sur place le midi

Custom Show de 13h à 14h ouvert à tous ! Venez exposer ou admirer des véhicules d’exception dans une ambiance conviviale. .

Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 49 80 70

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English :

OGP MINI WEEKEND

L’événement WEEK-END MINI OBJECTIF GRAND PRIX A WEST MECAPARK Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique