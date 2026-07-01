WEEK-END MINI OBJECTIF GRAND PRIX A WEST MECAPARK Corcoué-sur-Logne
dimanche 19 juillet 2026 · Corcoué-sur-Logne
Informations pratiques
Corcoué-sur-Logne
WEEK-END MINI OBJECTIF GRAND PRIX A WEST MECAPARK
Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00
Date(s) :
2026-07-19
WEEK-END MINI OGP
Course MINI OGP le matin
Restauration sur place le midi
Custom Show de 13h à 14h ouvert à tous ! Venez exposer ou admirer des véhicules d’exception dans une ambiance conviviale. .
Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 49 80 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
OGP MINI WEEKEND
L’événement WEEK-END MINI OBJECTIF GRAND PRIX A WEST MECAPARK Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique