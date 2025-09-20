Week-end mobylette et gastronomie Estivaux
Week-end mobylette et gastronomie Estivaux samedi 20 septembre 2025.
Week-end mobylette et gastronomie
Le Vallon Estivaux Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Découvrez la Corrèze au guidon d’une mobylette vintage d’une manière insolite et gourmande
Formule tout compris:
– mobylette, équipement et circuit guide
découverte de producteurs locaux
– hébergement en tente glamping
– dégustations
– dîner et petit déjeuner au Vallon d’Estivaux
199€ par personne
Réservation obligatoire au 06 84 50 21 85 ou par mail contact@correze-mobylette.com .
Le Vallon Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 21 85 contact@correze-mobylette.com
