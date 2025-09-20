Week-end mobylette et gastronomie Estivaux

Week-end mobylette et gastronomie Estivaux samedi 20 septembre 2025.

Week-end mobylette et gastronomie

Le Vallon Estivaux Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Découvrez la Corrèze au guidon d’une mobylette vintage d’une manière insolite et gourmande

Formule tout compris:

– mobylette, équipement et circuit guide

découverte de producteurs locaux

– hébergement en tente glamping

– dégustations

– dîner et petit déjeuner au Vallon d’Estivaux

199€ par personne

Réservation obligatoire au 06 84 50 21 85 ou par mail contact@correze-mobylette.com .

Le Vallon Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 21 85 contact@correze-mobylette.com

