Week-end montagne balades en raquettes Linthal

Week-end montagne balades en raquettes

Auberge du Steinlebach Linthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07

Sur un week-end, venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes encadrée par un accompagnateur en montagne. Ce forfait comprend la balade raquettes et matériel, le repas en auberge, la nuitée, le petit déjeuner et le retour en station.

Niveau débutant.

A partir de 10 ans.

Raquettes et bâtons fournis. .

Auberge du Steinlebach Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 61 87 contact@auberge-steinlebach.com

English :

Over a weekend, come and enjoy our white landscapes on a snowshoeing session supervised by a mountain leader. This package includes snowshoeing and equipment, a meal in an inn, overnight stay, breakfast and return to the resort.

