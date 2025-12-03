Week-end mosaïque 14 et 15 février 2026 Amboise
Week-end mosaïque 14 et 15 février 2026
34 Rue de Mosny Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 196 – 196 – EUR
196
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
2026-02-14
Amboise Mosaïque vous invite le week-end du 14 et 15 février 2026 à vous initier et à découvrir l’art de la mosaïque. Ce week-end vous permettra de vous initier à la marteline, explorer les couleurs, jouer avec les andamenti…
Accompagnement personnalisé- petit groupe.
Durée 14h
Tous niveaux, débutants bienvenus.
Inscription à l’atelier, par mail ou en ligne. 196 .
34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 89 06 35 amboise.mosaique@gmail.com
English : Mosaic weekend 14 and 15 February 2026
Amboise Mosaïque invites you to discover and learn about the art of mosaics on the weekend of 14 and 15 February 2026.
