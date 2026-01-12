Week-end multiculturel et familial Naître là-bas, Vivre Ici, Solidarités Salle L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage

Week-end multiculturel et familial Naître là-bas, Vivre Ici, Solidarités

Salle L’Etoile 5 Rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Itinérance Sud Manche s’associe avec les associations Amstramgram Sartilly, la Ligue des Droits de l’Homme Avranches, Port d’Attache de Granville et Washaa Sartilly pour proposer un week-end sur le thème Naître là-bas, Vivre ici, Solidarités.

Le samedi de 14h à 22h exposition, tables rondes, activités en famille, concert Washaa 5€ (20h30).

Le dimanche à 15h30 spectacle UBU en Afrique , d’après UBU ROI , d’Alfred Jarry mise en scène Jean-Luc Bansard tarif 12€ gratuit -12 ans réservation au 06 66 11 05 34 ou sur Hello Asso ou sur place. .

Salle L’Etoile 5 Rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 30 60 05 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end multiculturel et familial Naître là-bas, Vivre Ici, Solidarités

L’événement Week-end multiculturel et familial Naître là-bas, Vivre Ici, Solidarités Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-01-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts