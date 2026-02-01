Week-end Muse show Danse et Présence avec Ellen Ragoso Domaine Naumad Champignelles

Week-end Muse show Danse et Présence avec Ellen Ragoso

Domaine Naumad 5 les Perriaux Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 08:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Ce week-end à 1h45 de Paris est une invitation à revenir au corps, au mouvement et à l’écoute. Réveille la show girl qui est en toi.

Un temps pour ralentir, danser, ressentir et laisser de la place à ce qui est là, dans un cadre naturel et apaisant.

Guidé par Ellen Ragoso, ce séjour propose un travail sensible autour de la danse, de la présence et de l’expression personnelle.

Les propositions sont accessibles à tous les niveaux et s’adressent à celles et ceux qui souhaitent explorer le mouvement autrement, sans recherche de performance.

Au fil des journées, tu alternes

– temps de danse guidée

– explorations corporelles

– moments d’écoute et de partage

– pauses, repos et respiration

– vie collective simple et chaleureuse

Un week-end pour habiter pleinement ton corps, te reconnecter à tes sensations et vivre une expérience humaine sincère.

POUR QUI ?

Ce stage est ouvert à toutes et tous, sans prérequis en danse.

Il s’adresse aux personnes curieuses, sensibles au mouvement, et désireuses de s’offrir un temps pour elles, loin du rythme habituel.

INTERVENANTE

Ellen Ragoso

Danseuse et pédagogue, Ellen propose une approche intuitive et incarnée du mouvement.

Son accompagnement invite à explorer la danse comme un espace d’écoute, de présence et de liberté, dans un cadre respectueux et bienveillant.

L’EXPÉRIENCE À NAUMAD

• 3 jours 2 nuits en pension complète

• Ateliers de danse et de mouvement

• Temps collectifs et moments de pause

• Repas partagés

• Accès libre aux espaces du domaine

• Groupe à taille humaine .

Domaine Naumad 5 les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 contact@naumad.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Muse show Danse et Présence avec Ellen Ragoso

L’événement Week-end Muse show Danse et Présence avec Ellen Ragoso Champignelles a été mis à jour le 2026-02-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)