Week-end musées Télérama Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Week-end musées Télérama

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

Comme chaque année, les visiteurs pourront venir gratuitement au Musée d’art moderne Richard Anacréon les samedi 22 et dimanche 23 mars, de 14h à 18h. Le précieux sésame, qui ouvrira les portes du MamRA, est à découper dans le magazine Télérama des 2 mercredis précédents. L’entrée sera gratuite pour deux personnes.

Week-end musée Télérama 2 entrées gratuites sur présentation du coupon.

Sans réservation. .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

