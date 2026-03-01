Week-end Musées Télérama Parcours Chagall rue de la Paix Sarrebourg

Week-end Musées Télérama Parcours Chagall

rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Samedi 2026-03-21 14:00:00

2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Week end Musées Télérama au Parcours Chagall L’entrée est offerte aux porteurs du coupon Week-end Musées Télérama (entrée gratuite pour 2 personnes maximum par pass présenté) de 14h00 à 18h00 (fermeture de la chapelle des Cordeliers à 17h00). Entrée aux tarifs classiques pour les autres visiteurs.Tout public

rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68

English :

Week-end Musées Télérama at the Parcours Chagall: Free admission for holders of the Week-end Musées Télérama coupon (free admission for 2 people maximum per pass presented) from 2:00 pm to 6:00 pm (closure of the Chapelle des Cordeliers at 5:00 pm). Regular admission rates apply to all other visitors.

