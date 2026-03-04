Week-end Musées Télérama – Semaine de la langue française te de la francophonie, Musée Alfred-Canel, Pont-Audemer

Week-end Musées Télérama – Semaine de la langue française te de la francophonie Dimanche 22 mars, 15h00 Musée Alfred-Canel Eure

Dès 7 ans

Sur réservation

Durée 55 minutes

Tarifs : 3€/personne Tarifs famille : 3,50€ (1 adulte et 1 enfant), 4€ (1 adulte et 2 enfants), 4,50€ (1 adulte et 3 enfants ou plus)

Gratuit pour les porteurs du pass Week-end Musées Télérama

À l’occasion du Week-end Musées Télérama et de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, le musée Alfred-Canel propose « La Chambre de Sophie », une lecture interprétée qui invite petits et grands à redécouvrir la vie captivante de la Comtesse de Ségur, figure majeure de la littérature jeunesse.

Portée par deux comédiennes, cette création originale offre un voyage sensible au cœur du parcours de l’autrice. Le récit est ponctué d’extraits emblématiques de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances, restituant l’univers tendre, truculent et parfois espiègle de la Comtesse de Ségur.

Entre narration, incarnations et saynètes librement inspirées de la vie de la Comtesse, « La Chambre de Sophie » revisite avec modernité l’œuvre et l’histoire de cette écrivaine qui a marqué des générations de jeunes lecteurs.

Cette lecture-spectacle propose une immersion poétique et pédagogique, célébrant la langue française, l’imaginaire littéraire et la transmission.

Cette animation s’inscrit en résonance avec l’exposition temporaire Trésors illustrés du musée Alfred-Canel. L’exposition met notamment à l’honneur l’ouvrage Contes et proverbes de la comtesse de Ségur, invitant le public à découvrir la richesse de l’univers des livres illustrés pour enfants.

Musée Alfred-Canel Rue de la République, Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie

Lecture théâtralisée « La Chambre de Sophie » Par la compagnie Auloffée