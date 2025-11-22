Week-end musical Place Saint-Eusèbe Auxerre

Week-end musical

Place Saint-Eusèbe Eglise Saint-Eusèbe Auxerre Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Samedi 22 novembre à 18h aura lieu un concert piano et violon. Il s’agit de sonates de Fauré, Ravel et Poulenc interprétées par Nathalie et Barbara Diome. Dimanche 23 novembre à 17h aura lieu un double concert tout d’abord l’ensemble A due voci qui interprétera des airs pour deux sopranos accompagnées à l’orgue et au piano par Nicolas Martin-Vizcaino (Purcell, Mendelssohn, Saint-Saëns…) puis en deuxième partie deux jeunes talents, Carla de Palma et Pierre Deleplace qui vous feront découvrir des pièces pour harpe et trombone (Schubert, Fauré et Gounod). .

Place Saint-Eusèbe Eglise Saint-Eusèbe Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

