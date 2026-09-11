Week-end musical « Oberkrainer » Bergheim
samedi 31 octobre 2026 · Bergheim
Informations pratiques
Bergheim
Week-end musical « Oberkrainer »
17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31 2026-11-01
Un week-end festif à Bergheim placé sous le signe de la musique oberkrainer et alsacienne, avec un concert, un repas et un thé dansant dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un week-end placé sous le signe de la musique et de la convivialité au Centre Socio-Culturel de Bergheim !
Le samedi soir, profitez d’un repas suivi d’un concert du groupe slovène Hauskappel Avsenik et de son répertoire festif inspiré de la musique Oberkrainer.
Le dimanche, place à la danse avec le groupe alsacien Die Krainer’s. Une après-midi festive avec thé dansant, dessert et boisson offerts, suivie de tartes flambées.
Un rendez-vous musical et convivial à partager en famille ou entre amis ! .
17 Route du vin Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 49 80 11 francois.lionel@wanadoo.fr
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English :
A festive weekend in Bergheim featuring Oberkrainer and Alsatian music, with a concert, a meal, and a dance party in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Week-end musical « Oberkrainer » Bergheim a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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