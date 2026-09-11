Informations pratiques

Bergheim

Week-end musical « Oberkrainer »

17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

Un week-end festif à Bergheim placé sous le signe de la musique oberkrainer et alsacienne, avec un concert, un repas et un thé dansant dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un week-end placé sous le signe de la musique et de la convivialité au Centre Socio-Culturel de Bergheim !

Le samedi soir, profitez d’un repas suivi d’un concert du groupe slovène Hauskappel Avsenik et de son répertoire festif inspiré de la musique Oberkrainer.

Le dimanche, place à la danse avec le groupe alsacien Die Krainer’s. Une après-midi festive avec thé dansant, dessert et boisson offerts, suivie de tartes flambées.

Un rendez-vous musical et convivial à partager en famille ou entre amis ! .

17 Route du vin Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 49 80 11 francois.lionel@wanadoo.fr

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English :

A festive weekend in Bergheim featuring Oberkrainer and Alsatian music, with a concert, a meal, and a dance party in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Week-end musical « Oberkrainer » Bergheim a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr