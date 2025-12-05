Week-end national du Téléthon Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Week-end national du Téléthon Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre vendredi 5 décembre 2025.

Week-end national du Téléthon

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Ruelle soutient le Téléthon, ensemble, transformons la recherche en victoires

.

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

Ruelle supports the Telethon. Together, let’s turn research into victories

German :

Ruelle unterstützt den Telethon, gemeinsam verwandeln wir die Forschung in Siege

Italiano :

Ruelle sostiene Telethon: insieme, trasformiamo la ricerca in vittorie

Espanol :

Ruelle apoya el Telemaratón: juntos, transformemos la investigación en victorias

L’événement Week-end national du Téléthon Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême