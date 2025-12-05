Week-end national du Téléthon Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Ruelle soutient le Téléthon, ensemble, transformons la recherche en victoires
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr
English :
Ruelle supports the Telethon. Together, let’s turn research into victories
German :
Ruelle unterstützt den Telethon, gemeinsam verwandeln wir die Forschung in Siege
Italiano :
Ruelle sostiene Telethon: insieme, trasformiamo la ricerca in vittorie
Espanol :
Ruelle apoya el Telemaratón: juntos, transformemos la investigación en victorias
L’événement Week-end national du Téléthon Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême