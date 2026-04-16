Fouqueure

Week end national une rose un espoir

Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’association Une rose un espoir, le cœur des motards secteur Charente , basée à Fouqueure, organise sa première manifestation les 25 et 26 avril 2026.

Le tracé parcourra le nord Charente samedi 25.

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Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 67 53 26

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English :

The association Une rose un espoir, le c?ur des motards secteur Charente , based in Fouqueure, is organizing its first event on April 25 and 26, 2026.

The route will take in northern Charente on Saturday 25.

L’événement Week end national une rose un espoir Fouqueure a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente