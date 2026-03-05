Week-end noir à l’Institut Lumière Quais du Polar Cinéma Institut Lumière Le Hangar Lyon 8e Arrondissement
Cinéma Institut Lumière Le Hangar 25 rue du 1er Film Lyon 8e Arrondissement
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
2026-04-03
Quais du Polar revient célébrer un week-end noir à l’Institut Lumière, partenaire historique du festival international de littérature et de cinéma policier.
Cinéma Institut Lumière Le Hangar 25 rue du 1er Film Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English : Noir weekend at the Institut Lumière Quais du Polar
The Quais du Polar festival returns to the Institut Lumière, a long-standing partner, for a weekend celebrating crime fiction.
