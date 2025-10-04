Week-end Octobre Rose à Buchy Buchy

Week-end Octobre Rose à Buchy Buchy samedi 4 octobre 2025.

Week-end Octobre Rose à Buchy

Route de Forges Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Le week-end du 4 et 5 octobre, découvrez de nombreuses animations Octobre Rose à Buchy !

Au programme du samedi 4 octobre, découvrez à la Halle en Scène le Salon de Prévention et Bien-être

– 10h30-11h30 Zumba

– 14h-14h45 Danse Afro

– 15h15-16h Bodyzen

– 16h Echanges avec le Pr Clatot, oncologue du CH Becquerel de Rouen suivi du vernissage exposition photo-thérapie de Sandra Chiche (surnommée Sanji)

Egalement toute la journée du samedi

– Du Bowling

– Un atelier studio photo avec le club photo de Catenay

– Un stand de maquillage des enfants

– Le début d’une grande tombola qui durera tout le mois avec le tirage le 2 novembre pour Novembre bleu

Egalement au programme ce samedi de 10h à 17h, le lavage de votre voiture par les jeunes sapeurs-pompiers sur le parking de Carrefour Market de Buchy.

Au programme du dimanche 5 octobre, au départ de la Mairie de Buchy, participez à quatre boucles, deux boucles à pied et deux boucles à vélo

– A 9h, débute une boucle de 9km de marche et une de 60km de vélo

– A 10h30, début une boucle de 4km de marche et une 20km de vélo

Participation libre, sans réservation. .

Route de Forges Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 66 01 01

English : Week-end Octobre Rose à Buchy

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end Octobre Rose à Buchy Buchy a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin