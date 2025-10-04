Week-end Octobre Rose à Buchy Buchy
Route de Forges Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-05
Le week-end du 4 et 5 octobre, découvrez de nombreuses animations Octobre Rose à Buchy !
Au programme du samedi 4 octobre, découvrez à la Halle en Scène le Salon de Prévention et Bien-être
– 10h30-11h30 Zumba
– 14h-14h45 Danse Afro
– 15h15-16h Bodyzen
– 16h Echanges avec le Pr Clatot, oncologue du CH Becquerel de Rouen suivi du vernissage exposition photo-thérapie de Sandra Chiche (surnommée Sanji)
Egalement toute la journée du samedi
– Du Bowling
– Un atelier studio photo avec le club photo de Catenay
– Un stand de maquillage des enfants
– Le début d’une grande tombola qui durera tout le mois avec le tirage le 2 novembre pour Novembre bleu
Egalement au programme ce samedi de 10h à 17h, le lavage de votre voiture par les jeunes sapeurs-pompiers sur le parking de Carrefour Market de Buchy.
Au programme du dimanche 5 octobre, au départ de la Mairie de Buchy, participez à quatre boucles, deux boucles à pied et deux boucles à vélo
– A 9h, débute une boucle de 9km de marche et une de 60km de vélo
– A 10h30, début une boucle de 4km de marche et une 20km de vélo
Participation libre, sans réservation. .
Route de Forges Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 66 01 01
