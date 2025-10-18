WEEK-END ŒNOLOGIQUE CHEZ UN VIGNERON Aumelas

Route de Montpellier Aumelas Hérault

Tarif : 165 – 165 – 199 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Apprendre à déguster le vin, savoir comment il est élaboré, comprendre les étiquettes, accorder les mets et les vins.

Ce programme vous est proposé par l’école du vin Ludivinum . Il est destiné à permettre aux amateurs de vins d’acquérir toute la culture pour apprécier pleinement ce merveilleux produit !

Le week-end est animé par un ingénieur agronome œnologue , formateur confirmé et passionné de vin ! .

Route de Montpellier Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37 contact@ludivinum.com

