WEEK-END OENOLOGIQUE CHEZ UN VIGNERON Aumelas

WEEK-END OENOLOGIQUE CHEZ UN VIGNERON

Route de Montpellier Aumelas Hérault

Tarif : 165 – 165 – 199 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Vous voulez vous sentir plus à l’aise avec le vin ?

Vous voulez apprendre à reconnaitre les arômes et les saveurs du vin?

Vous voulez comprendre comment sont élaborés les vins ?

Vous voulez savoir lire les étiquettes ?

Vous voulez accorder avec confiance les mets et les vins ?

Ce week-end est fait pour vous !

Il est animé par un formateur ingénieur agronome œnologue et un vigneron. .

Route de Montpellier Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37 contact@ludivinum.com

English :

Want to feel more at ease with wine?

