WEEK-END OENOLOGIQUE CHEZ UN VIGNERON Aumelas
WEEK-END OENOLOGIQUE CHEZ UN VIGNERON Aumelas samedi 14 mars 2026.
WEEK-END OENOLOGIQUE CHEZ UN VIGNERON
Route de Montpellier Aumelas Hérault
Tarif : 165 – 165 – 199 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14
Vous voulez vous sentir plus à l’aise avec le vin ?
Vous voulez vous sentir plus à l’aise avec le vin ?
Vous voulez apprendre à reconnaitre les arômes et les saveurs du vin?
Vous voulez comprendre comment sont élaborés les vins ?
Vous voulez savoir lire les étiquettes ?
Vous voulez accorder avec confiance les mets et les vins ?
Ce week-end est fait pour vous !
Il est animé par un formateur ingénieur agronome œnologue et un vigneron. .
Route de Montpellier Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37 contact@ludivinum.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to feel more at ease with wine?
L’événement WEEK-END OENOLOGIQUE CHEZ UN VIGNERON Aumelas a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS