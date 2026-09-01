Informations pratiques

Aumelas

WEEK-END ŒNOLOGIQUE DÉGUSTATION ET CONNAISSANCE DU VIN

Route de Montpellier Aumelas Hérault

Tarif : 165 – 165 – 199 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Envie de mieux comprendre le vin et de savoir le déguster ?

Offrez-vous une immersion de deux jours au cœur d’un domaine viticole, en compagnie d’un œnologue diplômé.

Envie de mieux comprendre le vin et de savoir le déguster ?

Offrez-vous une immersion de deux jours au cœur d’un domaine viticole, en compagnie d’un œnologue diplômé. Ce week-end est accessible à tous, débutants comme amateurs curieux.

Au programme

Apprendre les bases de la dégustation et reconnaître les principaux arômes.

Comprendre comment le vin est élaboré, de la vigne à la bouteille.

Découvrir les cépages, les terroirs et apprendre à lire les étiquettes.

Savoir conserver, servir et accorder les vins avec les mets.

Visiter les vignes et les chais du domaine qui nous accueille.

Déguster une sélection de vins du domaine ainsi que des vins représentatifs des grandes régions viticoles françaises.

Le stage est animé par Bernard Bruzac, ingénieur agronome spécialisé en viticulture-œnologie, titulaire du Diplôme National d’Œnologue, qui partage plus de 35 années d’expérience dans le monde du vin. .

Route de Montpellier Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37

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English : WEEK-END ŒNOLOGIQUE DÉGUSTATION ET CONNAISSANCE DU VIN

Want to gain a better understanding of wine and learn how to taste it?

Treat yourself to a two-day immersion at a winery, guided by a certified enologist.

L’événement WEEK-END ŒNOLOGIQUE DÉGUSTATION ET CONNAISSANCE DU VIN Aumelas a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CLERMONTAIS