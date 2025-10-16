Week-end ouverture de la Maison Jaja Angoulême
La Maison Jaja vous a concocté un week-end d’ouverture pour vous faire découvrir l’esprit de la maison.
26 boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59
English :
Maison Jaja has put together an opening weekend for you to discover the spirit of the house.
German :
Das Haus Jaja hat ein Eröffnungswochenende für Sie zusammengestellt, um Ihnen den Geist des Hauses näher zu bringen.
Italiano :
La Maison Jaja ha organizzato un weekend di apertura per farvi scoprire lo spirito della casa.
Espanol :
Maison Jaja ha organizado un fin de semana de apertura para que descubras el espíritu de la casa.
