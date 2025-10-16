Week-end ouverture de la Maison Jaja Angoulême

Week-end ouverture de la Maison Jaja

26 boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-18

2025-10-16

La Maison Jaja vous a concocté un week-end d’ouverture pour vous faire découvrir l’esprit de la maison.

+33 5 45 20 75 59

English :

Maison Jaja has put together an opening weekend for you to discover the spirit of the house.

German :

Das Haus Jaja hat ein Eröffnungswochenende für Sie zusammengestellt, um Ihnen den Geist des Hauses näher zu bringen.

Italiano :

La Maison Jaja ha organizzato un weekend di apertura per farvi scoprire lo spirito della casa.

Espanol :

Maison Jaja ha organizado un fin de semana de apertura para que descubras el espíritu de la casa.

