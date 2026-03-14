Week-end Pause Mamans

78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Et si vous vous offriez 48h rien que pour vous ?

Maman engagée, attentionnée, disponible…

Mais quand avez-vous pris un vrai temps pour vous récemment ?

Le WE Pause pour les mamans à l’écrin de l’Andelle vous invite à

• déposer la charge mentale

• respirer profondément

• retrouver votre énergie

• vous reconnecter à vous-même

Dans un cadre naturel ressourçant, entre douceur, partages et moments de détente, offrez-vous un week-end pour simplement… être. .

78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 28 77 44 contact@ecrinandelle.fr

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English : Week-end Pause Mamans

L’événement Week-end Pause Mamans Morville-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray