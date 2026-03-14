Week-end Pause Mamans Morville-sur-Andelle
Week-end Pause Mamans Morville-sur-Andelle vendredi 20 mars 2026.
Week-end Pause Mamans
78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-20
Et si vous vous offriez 48h rien que pour vous ?
Maman engagée, attentionnée, disponible…
Mais quand avez-vous pris un vrai temps pour vous récemment ?
Le WE Pause pour les mamans à l’écrin de l’Andelle vous invite à
• déposer la charge mentale
• respirer profondément
• retrouver votre énergie
• vous reconnecter à vous-même
Dans un cadre naturel ressourçant, entre douceur, partages et moments de détente, offrez-vous un week-end pour simplement… être. .
78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 28 77 44 contact@ecrinandelle.fr
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English : Week-end Pause Mamans
L’événement Week-end Pause Mamans Morville-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray