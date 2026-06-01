Week-end Paysan – Arnaud roussille, Cognac Roussille, Linars

Week-end Paysan – Arnaud roussille 6 et 7 juin Cognac Roussille Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Vendredi : Afterwork Paysan

Horaires : Ouverture à 17h, fin de soirée vers 21h

Programme :

Scène libre : au moins trois groupes musicaux différents dans la soirée.

Bar : cocktails à base de cognac et de Pineau des Charentes (productions de l’exploitation), bière au Pineau et au cognac, vins IGP Pays Charentais.

Planches de charcuterie et fromages, locaux ou nationaux.

Espace enfants : jeux et mocktails adaptés.

Entrée libre, avec réservation conseillée pour les planches de charcuterie et de fromages, dans la limite des quantités disponibles.

L’Afterwork vise à créer un moment de détente, de rencontre et de découverte des produits de l’exploitation et de la région, dans une ambiance conviviale.

Samedi : Goûter et repas paysan

Horaires :

15h : Ouverture avec jeux pour adultes et enfants

17h : Visite de l’exploitation sur inscription, suivie de dégustation

19h : Arrivée du public pour le repas autour d’un cochon de lait à la broche (sur réservation)

Bar et cocktails identiques au vendredi soir, avec concert de groupe musical

Programme détaillé :

Jeux pour enfants et adultes :

Course des vendangeurs

Jeux « de la vigne au verre »

Animations autour du terroir

Bar à crêpes, mocktails enfants et bar à bières

Visite de l’exploitation (sur inscription) : découverte des vignes et des productions, suivie d’une dégustation

Repas paysan :

Cochon de lait à la broche

Service de bar et cocktails conçus à partir des productions locales

Concert en fin de soirée

L’idée est de partager des moments conviviaux avec un public de tout âge, tout en valorisant l’agriculture vivante, locale et vivante.

Visite de l’exploitation (sur inscription)

Cognac Roussille 21 rue de Libourdeau 16730 Linars Linars 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine

Découverte du métier d’exploitant viticole