Week-end pêche base de loisirs La Ferté Macé

Week-end pêche base de loisirs La Ferté Macé samedi 7 mars 2026.

Week-end pêche

base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-07

Week-end pêche organisé par l’AAPPMA La Fertoise.   .

base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé 61600 Orne Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end pêche

L’événement Week-end pêche La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-03 par Flers agglo