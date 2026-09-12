WEEK-END PIANO Aline Piboule Place Nina Berberova Arles

Informations pratiques

Arles

WEEK-END PIANO Aline Piboule

Vendredi 9 octobre 2026 Horaires de représentation de 20h30 à 22h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Ouverture du week-end piano Harmonia Mundi avec la pianiste Aline Piboule.

WEEK-END PIANO HARMONIA MUNDI

ALINE PIBOULE, PIANO



ARCHIPEL

IRELAND | Decorations

FAURÉ | Improvisation, op. 84, n° 5

Nocturne n° 12 op. 107

Nocturne n° 13 op. 119

DEBUSSY | La mer (transcription pour piano seul de Yann Ollivo)



Depuis ses débuts, Aline Piboule offre au public bien plus qu’un récital traditionnel. En mêlant les époques et les répertoires, elle explore avec passion des univers musicaux qui se croisent et s’enrichissent mutuellement, créant des jeux de miroir subtils qui invitent l’auditeur à une écoute différente.

Dialogue marin entre deux compositeurs modernes tel est le nouveau pari d’Aline Piboule. Au cœur du programme, La Mer déploie ses mille et une couleurs sans l’orchestre, comme si l’ouvrage avait été écrit dès l’origine pour le piano seul, à l’image D’un cahier d’esquisses ou du célèbre Clair de lune ! En écho, les triptyques Sarnia et Decorations de John Ireland tissent un archipel sonore d’une poésie envoutante.

Son dernier disque, Archipel (Harmonia Mundi, 2026), est considéré par Alain Cochard comme un très grand disque , un coup de poing de beauté (Concertclassic), salué pour la cohérence exemplaire de son programme et la richesse de sa palette sonore. Cet enregistrement a reçu de grandes distinctions dans la presse spécialisée 4 TTTT Télérama, Clef du mois ResMusica, 5 Diapasons, Disque de la semaine du magazine allemand Rondo… La critique internationale a également souligné la singularité de sa démarche artistique Patrick Rucker dans le magazine britannique Gramophone voit en Aline Piboule une conceptrice de programmes aussi douée qu’imaginative et n’hésite pas à parler de révélation , saluant l’extraordinaire finesse et la délicatesse de son jeu ainsi qu’un véritable tour de force pianistique dans sa manière de surmonter les défis les plus redoutables du répertoire.

Les récitals d’Aline Piboule se distinguent par la singularité et la cohérence de leurs programmes. Elle construit chaque parcours en mêlant œuvres connues et trésors méconnus du répertoire, révélant des correspondances inattendues Le Monde.

Ses précédents disques l’ont confirmé, la pianiste Aline Piboule possède l’art des programmes bien conçus autant que celui du clavier Télérama .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

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English :

The Harmonia Mundi Piano Weekend kicks off with pianist Aline Piboule.

L’événement WEEK-END PIANO Aline Piboule Arles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Arles