WEEK-END PIANO – Tanguy de Williencourt Place Nina Berberova Arles

Informations pratiques

Arles

WEEK-END PIANO – Tanguy de Williencourt

Samedi 10 octobre 2026 Horaires de représentation de 20h30 à 22h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le week-end piano Harmonia Mundi au Méjan se poursuit avec le grand pianiste Tanguy de Williencourt.

Musicien complet, Tanguy de Williencourt est un soliste remarqué et un chambriste recherché.

Pianiste, chef d’orchestre et chambriste recherché, Tanguy de Williencourt se produit sur les scènes françaises et étrangères : Auditorium de Radio-France, Théâtre des Champs-Elysées, Opéra-Comique, Grand Théâtre de Provence, Philharmonie de Berlin, Opéra de Bonn, Sala Sao Paulo, De Bijloke, Concertgebouw de Bruges, Festspielhaus de Baden-Baden, Wigmore Hall… et les festivals Menuhin à Gstaad, Radio France à Montpellier, Pablo Casals à Prades, Chorégies d’Orange, Folle Journée de Nantes, Ekaterinburg, Varsovie et Tokyo, Festival de Piano de la Roque d’Anthéron…



En concerto, Tanguy de Williencourt se produit aux côtés de l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre Symphonique des Flandres, le Sinfonia Varsovia, l’Ensemble Matheus… aux côtés de chefs tels que Kristiina Poska, Aziz Shokhakimov, Martijn Dendievel, Jean-Christophe Spinosi, Pascal Rophé, Marta Gardolińska…

Il collabore par ailleurs en tant que chef assistant avec Philippe Jordan, Michael Schønwandt, Simone Young ou encore Gustavo Dudamel (Opéra National de Paris, Wiener Staatsoper, Festival de Bayreuth).

Son dernier album solo sorti en 2024, autour de Liszt et de ses Muses (Mirare) est acclamé par la critique dès sa sortie. Sa discographie compte par ailleurs, pour Mirare, un album consacré à César Franck (CHOC Classica), ainsi que deux intégrales : des Bagatelles de Beethoven et des transcriptions pour piano Wagner/Liszt, toutes deux saluées par la critique (***** Classica et Diapason). Pour Harmonia Mundi, il enregistre avec Bruno Philippe, avec Stéphanie d’Oustrac, ainsi que l’album « Debussy : the late works » qui a reçu en 2019 le « BBC Music Magazine Award » et le « Gramophone Award ». L’album « Proust : le concert retrouvé », avec Théotime Langlois de Swarte, remporte un grand succès critique dont le Gramophone Editor’s Choice en 2021. Tanguy a également participé au tournage d’un film consacré à Renée Fleming, réalisé au Théâtre du Châtelet, sorti en 2022 dans le monde entier sur le réseau IMAX.

Après des études brillantes au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de piano (Roger Muraro), musique de chambre (Claire Désert), accompagnement (Jean-Frédéric Neuburger) et direction de chant, il reçoit le soutien des Fondations Blüthner, Banque Populaire, ADAMI (Révélation classique) et SPEDIDAM. En 2016, il obtient le double Prix du Jury et du Public de la Société des Arts de Genève et est lauréat, l’année suivante, du Concours Paris Play-Direct à la Philharmonie de Paris. Parallèlement, il reçoit les conseils de Maria João Pires, Christoph Eschenbach, Stephen Kovacevich et Paul Badura-Skoda.

En 2025-2026, en plus de se produire notamment à la Philharmonie de Paris ou au Konzerthaus Dortmund, il collabore avec le pianiste Thomas Enhco, la chanteuse Lea Desandre, le violoniste Nathan Mierdl… Il est en concerto (joué-dirigé) avec l’Orchestre des Pays de la Loire. Il dirige Hamlet, un spectacle du ballet de l’Opéra National du Rhin. Il assiste Pablo Heras-Casado à l’Opéra national de Paris pour Siegfried de Wagner.

Tanguy de Williencourt enseigne le piano au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris depuis 2021. Il est directeur artistique du Tempo festival Le Croisic.

La presse ne manque pas d’accompagner l’émergence de ce musicien complet (Michel Le Naour, Concertclassic), dont l’autorité pianistique et la riche palette colorée (Alain Cochard) distinguent en lui l’un des futurs grands du piano (La Croix).



BEETHOVEN | Sonate n° 8 en ut mineur, op. 13 (« Pathétique »)

Sonate n° 17 en ré mineur, op. 31 n° 2 (« La Tempête »)

SCHUBERT/LISZT | Transcriptions

MOUSSORGSKI | Tableaux d’une exposition .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

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English :

The Harmonia Mundi Piano Weekend kicks off with pianist Aline Piboule.

L’événement WEEK-END PIANO – Tanguy de Williencourt Arles a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme d’Arles