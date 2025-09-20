Week-end poésie Tiers-Lieu Ephémère Ferme des Tourelles Saint-Cyr-sous-Dourdan

Week-end poésie Tiers-Lieu Ephémère Ferme des Tourelles Saint-Cyr-sous-Dourdan samedi 20 septembre 2025.

Week-end poésie Samedi 20 septembre, 21h00 Tiers-Lieu Ephémère Ferme des Tourelles Essonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:+ – 2025-09-20T23:55:00+

Fin : 2025-09-20T21:+ – 2025-09-20T23:55:00+

VENDREDI 19 Septembre, la P’tite Scène du vendredi de La Capsule reçoit » Léa & Mika » pour » Le Temps d’une Chanson « .

Léa tisse et déclame les mots glanés sur place (jamais les mêmes puisque c’est le public qui mène le jeu), tandis que Mika pousse la chansonnette (de Renaud à Brel, en passant par Zoufris Maracas et bien d’autres).

Léa est poétesse, slameuse, finaliste de la coupe de la ligue slam 2023 mais surtout « activiste poétique » comme elle aime à dire. Mika est musicien, en groupe (Alfonz Band, La clé de Sous-sol) ou en solo (Mika Well).

Le temps d’une chanson est à la fois un concert, un performance d’improvisation poétique, un concentré de jolis mots, de musique et de bonne humeur.

Tiers-Lieu Ephémère Ferme des Tourelles Ferme des Tourelles 91410 ST CYR SOUS DOURDAN Saint-Cyr-sous-Dourdan 91410 Essonne Île-de-France

VENDREDI 19 Septembre, la P’tite Scène du vendredi de La Capsule reçoit » Léa & Mika » pour » Le Temps d’une Chanson « . concert poésie

LA CAPSULE TIERS-LIEU EPHEMERE