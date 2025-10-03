Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels La Reine des Miels Suilly-la-Tour

Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels La Reine des Miels Suilly-la-Tour vendredi 3 octobre 2025.

Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels

La Reine des Miels Champcelée Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-03

La Reine des Miels vous ouvre ses portes pendant trois jours. Prêt à découvrir les secrets des abeilles ? Lors de ces portes ouvertes, plongez au cœur de la ruche, goutez aux récoltes et repartez avec toutes les réponses à vos questions sur ces insectes indispensables. Rendez vous à la ferme de 9h à 18h.

Dégustation gratuite, visite du rucher équipés, animation pour petits et grands. .

La Reine des Miels Champcelée Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 61 41 16

English : Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels

German : Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2025-09-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)