Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels La Reine des Miels Suilly-la-Tour
Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels La Reine des Miels Suilly-la-Tour vendredi 3 octobre 2025.
Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels
La Reine des Miels Champcelée Suilly-la-Tour Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-03
La Reine des Miels vous ouvre ses portes pendant trois jours. Prêt à découvrir les secrets des abeilles ? Lors de ces portes ouvertes, plongez au cœur de la ruche, goutez aux récoltes et repartez avec toutes les réponses à vos questions sur ces insectes indispensables. Rendez vous à la ferme de 9h à 18h.
Dégustation gratuite, visite du rucher équipés, animation pour petits et grands. .
La Reine des Miels Champcelée Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 61 41 16
English : Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels
German : Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end portes ouvertes à La Reine des Miels Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2025-09-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)