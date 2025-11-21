Week-end portes ouvertes à l’Atelier Poterie Atelier de poterie Thury
Atelier de poterie 14 Grande Rue Thury Yonne
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-21 2025-11-23
Je vous invite à l’atelier le temps d’un week-end pour découvrir quelques nouveautés avant Noël. Au plaisir de vous croises pour un moment de partage. .
Atelier de poterie 14 Grande Rue Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 18 67 19 atelierterre.ame@gmail.com
