Week-end Portes Ouvertes L’alambic de la tour d’Albon Albon

Albon

Week-end Portes Ouvertes

L’alambic de la tour d’Albon 140 impasse des freesias 26140 Albon Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Venez découvrir un lieu chargé en savoir faire artisanal. Un espace qui regroupe distillation, torréfaction et brasserie niché au cœur de la Drôme des collines.

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L’alambic de la tour d’Albon 140 impasse des freesias 26140 Albon Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 04 08 65 contact@lalambicdelatourdalbon.com

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English :

Come and discover a place steeped in traditional know-how. A distilling, roasting and brewing facility nestled in the heart of the Drôme des collines region.

L’événement Week-end Portes Ouvertes Albon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche