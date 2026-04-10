Week-end Portes Ouvertes L’alambic de la tour d’Albon Albon
Week-end Portes Ouvertes L’alambic de la tour d’Albon Albon vendredi 17 avril 2026.
Albon
Week-end Portes Ouvertes
L’alambic de la tour d’Albon 140 impasse des freesias 26140 Albon Albon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17
Venez découvrir un lieu chargé en savoir faire artisanal. Un espace qui regroupe distillation, torréfaction et brasserie niché au cœur de la Drôme des collines.
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L’alambic de la tour d’Albon 140 impasse des freesias 26140 Albon Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 04 08 65 contact@lalambicdelatourdalbon.com
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English :
Come and discover a place steeped in traditional know-how. A distilling, roasting and brewing facility nestled in the heart of the Drôme des collines region.
L’événement Week-end Portes Ouvertes Albon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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