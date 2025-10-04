Week-end portes ouvertes au Domaine de Certes et Graveyron Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Week-end portes ouvertes au Domaine de Certes et Graveyron Domaine de Certes et Graveyron Audenge samedi 4 octobre 2025.

Week-end portes ouvertes au Domaine de Certes et Graveyron

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Samedi 4 octobre

– 9h-13h Balade à la ferme, découvrez l’activité de l’éleveur sur le domaine. Accès libre. Tout public

– 14h-16h Balade sur les pas d’un botaniste. Sur réservation. A partir de 12 ans

– 14h-18h: Rencontre avec les professionnels du Domaine. Accès libre. Tout public

– 14h-18h « Le Château ouvre ses portes ». Accès libre. Tout public

– 14h-16h30 Balade historique autour du Domaine. A partir de 16 ans

Plus d’informations et inscriptions 05.56.82.71.79 ou via le site https://www.gironde.fr/idees-de-sorties?lieu=Audenge&page=2 .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 domaine-certes@gironde.fr

