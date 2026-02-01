WEEK-END PORTES OUVERTES AU MUSEE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-07
Rendez-vous pour les Journées Portes Ouvertes du Musée de l’Aurignacien !
À cette occasion, le Musée organise un week-end portes ouvertes, des visites flash commentées des collections seront proposées à partir de 14h30.
La classe de guitare du conservatoire de musique de Saint-Gaudens proposera également un concert en live le samedi 7 février à 16h !
La programmation culturelle de la saison 2026 sera également dévoilée. Cette année encore, une programmation variée vous attend expositions temporaires, conférences, animations familiales, visites, spectacles…
Gratuit. .
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
See you at the Musée de l’Aurignacien Open House!
