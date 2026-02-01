WEEK-END PORTES OUVERTES AU MUSEE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

WEEK-END PORTES OUVERTES AU MUSEE

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-07

Rendez-vous pour les Journées Portes Ouvertes du Musée de l’Aurignacien !

À cette occasion, le Musée organise un week-end portes ouvertes, des visites flash commentées des collections seront proposées à partir de 14h30.

La classe de guitare du conservatoire de musique de Saint-Gaudens proposera également un concert en live le samedi 7 février à 16h !

La programmation culturelle de la saison 2026 sera également dévoilée. Cette année encore, une programmation variée vous attend expositions temporaires, conférences, animations familiales, visites, spectacles…

Gratuit. .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

See you at the Musée de l’Aurignacien Open House!

