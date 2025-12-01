Week-end portes ouvertes Cave d’Azé les Mille Pierres Azé

Week-end portes ouvertes

Cave d’Azé les Mille Pierres 513 Rue Basse Azé Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Nous vous attendons nombreux pour notre week-end portes ouvertes.

Un rendez-vous festif où se mêlent les saveurs authentiques du terroir, les délices de la gastronomie et l’artisanat d’exception pour des cadeaux uniques.

De nombreuses animations seront proposées aux enfants avec, à la clé, de belles surprises qui les émerveilleront tout au long des deux journées.

Le Food truck, Chez Lolo sera présent pour vous restaurer sur place le samedi, midi et soir, et le dimanche midi. .

Cave d’Azé les Mille Pierres 513 Rue Basse Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 30 92 magasin@caveaze.com

