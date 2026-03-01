Week-end Portes-Ouvertes Domaine Gérard Tremblay Chablis

Week-end Portes-Ouvertes

Domaine Gérard Tremblay 12 Rue de Poinchy Chablis Yonne

Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07

Venez découvrir le Domaine Gérard Tremblay, à l’occasion de son week-end Portes Ouvertes ! Découvrez des vins et produits régionaux.   .

Domaine Gérard Tremblay 12 Rue de Poinchy Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 40 98  contact@chablis-tremblay.com

