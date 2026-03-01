Week-end Portes-Ouvertes Domaine Gérard Tremblay Chablis

Week-end Portes-Ouvertes

Domaine Gérard Tremblay 12 Rue de Poinchy Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez découvrir le Domaine Gérard Tremblay, à l’occasion de son week-end Portes Ouvertes ! Découvrez des vins et produits régionaux. .

Domaine Gérard Tremblay 12 Rue de Poinchy Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 40 98 contact@chablis-tremblay.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Portes-Ouvertes

L’événement Week-end Portes-Ouvertes Chablis a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois