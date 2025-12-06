Week-end portes ouvertes en Pessac Léognan Léognan

Portes Ouvertes en Pessac-Léognan

les 06 et 07 décembre 2025 !

Le temps d’un week-end, les 06 et 07 décembre 2025, de 10h à 18h, les propriétaires des Châteaux de l’Appellation Pessac-Léognan ouvriront les portes de leurs domaines, pour faire découvrir aux visiteurs l’histoire de leur propriété et la saveur unique de leur vin.

39 Châteaux vous ouvriront leurs portes cette année, pour des visites et dégustations gratuites tout au long de la journée.

Des ateliers et animations sont également proposés par les Châteaux !

En parallèle, des Châteaux de l’Appellation proposent également des dîners-dégustations. Il y aura 9 dîners le vendredi 05 décembre et 4 dîners le samedi 06 décembre. Le prix d’une place est de 90€ TTC.

Nous vous invitons à découvrir nos châteaux ouverts pour l’occasion directement sur notre site internet !

Réservation auprès du Syndicat Viticole de Pessac-Léognan. .

AOC Pessac-Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 39 90 info@pessac-leognan.com

