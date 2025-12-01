Week-end portes ouvertes et exposition de peintures Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Week-end portes ouvertes et exposition de peintures

route de la foulerie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-13

Le Manoir du Moulin Fleury ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion d’un week-end artistique les samedi 13 et dimanche 14 décembre, de 11h à 17h.

Cet événement permettra aux visiteurs de découvrir le manoir, lieu emblématique en bordure de rivière, et d’admirer une exposition d’artistes peintres Normands réunis spécialement pour l’occasion. .

route de la foulerie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 21 13 38 29

