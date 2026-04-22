Week-end portes ouvertes Brasserie La Kanopée Sainte-Marie-sur-Ouche

Sainte-Marie-sur-Ouche

Week-end portes ouvertes

Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

La Brasserie LA KANOPEE vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir le processus de brassage le temps d’une visite gratuite de 45 mn en compagnie du brasseur et fondateur.

Plusieurs visites sont prévues durant le week-end . Le samedi 15h30 et 17h00. Le dimanche 11h, 15h et 16h30.

Ce sera aussi le moment de découvrir notre nouvelle recette de Printemps La CROCUS, recette éphémère au safran de Côte d’or et au miel de nos amis apiculteurs de St Mesmin 123 SO MIE. Recette 100% Côte d’Or .

Le Samedi soir, vous pourrez déguster nos planches de produits locaux .

Le Dimanche de 10h à 18h00, nous proposons un petit marché de producteurs locaux avec tout au long de la journée nos planches de produits locaux et toutes nos recettes de bières à déguster à la pression ou en bouteilles. .

Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 55 83 74

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English : Week-end portes ouvertes

L’événement Week-end portes ouvertes Sainte-Marie-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)