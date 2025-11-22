Week-end portes ouvertes Tournus
Les Vignerons de Mancey espace de vente Tournus Saône-et-Loire
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:30:00
2025-11-22
Venez découvrir ou redécouvrir nos différentes cuvées lors de notre traditionnel week-end portes ouvertes. L’occasion d’échanger avec nos vignerons et déguster une sélection de vins issus de leur production. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection de vins. Petite restauration sur place avec assiettes d’huîtres et/ou œufs en meurette à déguster avec une coupe de Crémant de Bourgogne. .
Les Vignerons de Mancey espace de vente Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 71 62 meunier.elisa@cave-mancey.com
