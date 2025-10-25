Week-end portes ouvertes, visites gratuites et repas bourguignon Brasserie La Kanopée Sainte-Marie-sur-Ouche

Week-end portes ouvertes, visites gratuites et repas bourguignon Brasserie La Kanopée Sainte-Marie-sur-Ouche samedi 25 octobre 2025.

Week-end portes ouvertes, visites gratuites et repas bourguignon

Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25

Samedi 25 et dimanche 26 octobre, la micro-brasserie La Kanopée vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir, le temps d’une visite gratuite, le processus de brassage d’une bière artisanale en compagnie de Thierry, d’Adrien de la Houblonnière du Château et Rémi de la Malterie de Bourgogne.

▬▬▬ VISITES GRATUITES ▬▬▬

Profitez d’une visite gratuite de notre belle salle de brassage ! Thierry, brasseur, vous expliquera au pied des fermenteurs les différentes étapes qui lui permettent de créer de A à Z de délicieuses bières artisanales depuis 2019 à Pont de Pany ! Plusieurs visites de 45 minutes sont prévues 15h30 et 17h samedi, puis 11h, 15h et 16h30 dimanche.

▬▬▬ BIÈRES PRESSION & PLANCHES SPÉCIALES ▬▬▬

Nos bières artisanales brassées sur place seront disponibles tout le week-end à la pression et en bouteille. Vous pourrez déguster nos dernières créations, notamment La Récolte, notre bière au houblon frais bio labellisée 100% Côte d’Or, qui fera son grand retour pour l’occasion. Nous proposerons également de belles planches apéritives spéciales (truite et bison). Nos autres planches (charcuteries, fromages et mixtes) ainsi que des boissons sans alcool seront également disponibles, comme d’habitude !

▬▬▬ ŒUFS MEURETTE LE DIMANCHE MIDI ▬▬▬

Dimanche, dès midi, nos amis de Thil Œufs s’installeront sur notre terrasse pour vous préparer de délicieux œufs pochés meurette ou à la bière de La Kanopée (La Noctambule). Pas besoin de réserver !

Plat (8€) 2 œufs pochés, sauce au choix

Accompagnement (4€) pommes de terre grenailles rissolées

Dessert (4€) crème brûlée ou mousse au chocolat

Formule (15€) plat + accompagnement + dessert

▬▬▬ OFFRE SPÉCIALE ▬▬▬

Tout le week-end, La Récolte proposée à la pression à prix spécial (2,50€ le demi et 5€ la pinte)

▬▬▬ ON RÉCAPITULE ▬▬▬

Samedi 25 octobre 2025

→ Ouverture du bar et de la boutique de 14h30 à 20h30

→ Visites gratuites à 15h30 et 17h

Dimanche 26 octobre 2025

→ Ouverture du bar et de la boutique de 10h30 à 19h30

→ Visites gratuites à 11h, 15h et 16h30

→ Repas avec Thil Œufs à partir de 12h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 55 83 74

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end portes ouvertes, visites gratuites et repas bourguignon Sainte-Marie-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Ouche et Montagne