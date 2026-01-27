WEEK-END POUR LE DROIT DES FEMMES LE WAGON Le Faget

WEEK-END POUR LE DROIT DES FEMMES

LE WAGON D67 A Le Faget Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : 2026-03-06 20:30:00 à 2026-03-07

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-06

Le Wagon du Faget consacre son week-end du 6 et 7 mars à une célébration vibrante, engagée et festive des Droits des Femmes.

Deux jours d’événements pensés pour mettre en lumière la créativité, la force et la diversité des voix féminines, dans l’ambiance chaleureuse et conviviale qui fait la réputation du lieu.

Au programme expositions, projections, animations, concerts et un djette set pour clôturer la soirée en beauté.

Le Wagon se transforme en véritable espace culturel où l’on découvre, on échange, on s’inspire et on danse.

Chaque moment est imaginé pour valoriser les artistes, les parcours et les histoires de femmes, tout en offrant au public une expérience riche et accessible.

Entre découvertes artistiques, temps forts musicaux et rencontres humaines, ce week-end est une invitation à célébrer, réfléchir et partager.

Un rendez-vous fédérateur, ouvert à toutes et tous, où l’on vient autant pour apprendre que pour profiter d’une atmosphère vivante et bienveillante. .

LE WAGON D67 A Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie letrainouvontleschoses@yahoo.fr

English :

Le Wagon du Faget is dedicating its weekend of March 6 and 7 to a vibrant, committed and festive celebration of Women’s Rights.

