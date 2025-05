Week-end Préhistoire – Bourges, 31 mai 2025 10:00, Bourges.

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-05-31

Le week end préhistoire revient pour la troisième édition.

Rendez-vous dans le jardin de l’Archevêché où vous attend un véritable voyage dans le temps. Petits et grands explorateurs pourront y découvrir, s’ils le souhaitent, le mode de vie de nos ancêtres à travers une immersion ludique et fascinante. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

The prehistory weekend is back for the third time.

German :

Das prähistorische Wochenende kehrt für die dritte Ausgabe zurück.

Italiano :

Il weekend della preistoria torna per la terza volta.

Espanol :

El fin de semana de la prehistoria vuelve por tercera vez.

