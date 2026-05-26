WEEK END PRODUCTEURS CAVE LA MEDOCAINE Ludon-Médoc
WEEK END PRODUCTEURS CAVE LA MEDOCAINE Ludon-Médoc vendredi 19 juin 2026.
Ludon-Médoc
WEEK END PRODUCTEURS
CAVE LA MEDOCAINE 2 Route du Grand Verger Ludon-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
WEEK END PRODUCTEUR
DEGUSTATION LE 19 Juin de 18h à 22h avec la présence du Château du Tertre + Chasse Spleen + Soutard + Brown + Carbonnieux
Dégustation et restzuration sur place le Samedi 20 juin de 10h à 16 avec Château Siran + Croix du Trale + Fleur la Mothe + Sainte Marie .
CAVE LA MEDOCAINE 2 Route du Grand Verger Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055688468 commande@lamedocaine.com
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English :
L’événement WEEK END PRODUCTEURS Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-05-26 par Margaux Médoc Tourisme