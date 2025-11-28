Week-end Pyramides à Figeac Figeac

Week-end Pyramides à Figeac

Au début de l’Ancien Empire, la IVe dynastie inaugure une nouvelle forme de pyramides, rompant avec les traditions, outre celle des mastabas royaux des Ire et IIe dynasties, celle des pyramides à degrés, apparues sous la IIIe dynastie

Au début de l’Ancien Empire, la IVe dynastie inaugure une nouvelle forme de pyramides, rompant avec les traditions, outre celle des mastabas royaux des Ire et IIe dynasties, celle des pyramides à degrés, apparues sous la IIIe dynastie. Cependant, comment, pourquoi, quand et en combien de temps est-on passé de la pyramide à degrés à la pyramide lisse ?

Cette journée permettra de revenir sur de nombreux détails du long règne de Snéfrou pour aider à la compréhension d’une histoire en tout point exceptionnelle. La réflexion sera à la fois centrée sur les problèmes d’architecture et de techniques de construction et la raison d’être des pyramides dans le paysage égyptien, sujet beaucoup moins abordé lors de conférences sur les pyramides. .

English :

Friends of the Champollion Museum organize an Egyptology weekend!

Conference followed by a study day.

At the beginning of the Old Kingdom, the 4th dynasty inaugurated a new form of pyramid, breaking with the traditions of the royal mastabas of the 1st and 2nd dynasties, and the stepped pyramids of the 3rd dynasty

German :

Die Freunde des Champollion-Museums organisieren ein ägyptologisches Wochenende!

Konferenz mit anschließendem Studientag.

Dynastie eine neue Form von Pyramiden ein, die mit den Traditionen brach, neben den königlichen Mastabas der 1. und 2. Dynastie auch die der Stufenpyramiden, die in der 3

Italiano :

Gli Amici del Museo Champollion organizzano un fine settimana all’insegna dell’egittologia!

Conferenza seguita da una giornata di studio.

All’inizio dell’Antico Regno, la Quarta Dinastia inaugurò una nuova forma di piramide, rompendo con le tradizioni delle mastabe reali della Prima e della Seconda Dinastia e delle piramidi a gradoni apparse sotto la Terza Dinastia

Espanol :

Los Amigos del Museo Champollion organizan un fin de semana egiptológico

Conferencia seguida de una jornada de estudio.

A principios del Reino Antiguo, la IV Dinastía inauguró una nueva forma de pirámide, rompiendo con las tradiciones de las mastabas reales de la I y II Dinastías y las pirámides escalonadas que habían aparecido bajo la III Dinastía

