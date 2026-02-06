Week-end Reconnexion Danse contemporaine et bien-être Domaine Naumad Champignelles

Week-end Reconnexion Danse contemporaine et bien-être

Domaine Naumad 5 les Perriaux Champignelles Yonne

Tarif : 55 – 55 – 320 EUR

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

Week-end Reconnexion Danse, créativité & bien-être à 1h45 de Paris

Et si tu faisais une pause ?

Un vrai temps pour ralentir, respirer, te reconnecter à ton corps, aux autres et à l’essentiel.

Pendant trois jours, nous déposons le rythme du quotidien pour vivre une expérience simple et humaine, au cœur du domaine Naumad.

Un week-end sans recherche de performance, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent se retrouver, créer du lien et laisser de la place à la sensibilité.

Au programme

– danse et mouvement libre

– cercles de rencontre et temps de parole

– ateliers créatifs et artistiques

– balades dans la nature

– cuisine végétarienne partagée

– moments de respiration, de jeu et de présence

Une invitation à vivre pleinement l’instant, dans un cadre bienveillant et chaleureux.

POUR QUI ?

Ce séjour est ouvert à toutes et tous, sans prérequis en danse.

Il s’adresse aux personnes en quête de respiration, de connexion humaine et d’une expérience collective douce et sincère.

THÉMATIQUES DU WEEK-END

• Déconnexion digitale

• Création & mouvement

• Connexion au groupe

• Expression & intuition

• Nature & respiration

• Cuisine végétarienne

INTERVENANTE

Laureline Andrei Jazz contemporain

Danseuse, professeure et chorégraphe au sein de la compagnie DivArtMix, Laureline propose une danse sensible, généreuse et ouverte.

Son approche mêle jazz, classique et contemporain, avec un travail centré sur la musicalité, l’émotion et la liberté du mouvement.

Elle accompagne chaque participant·e avec douceur et exigence, dans un cadre propice à l’expression, à la créativité et à la connexion au groupe.

L’EXPÉRIENCE À NAUMAD

• 3 jours 2 nuits au Domaine Naumad

• Ateliers danse & créativité

• Cercles de partage et temps collectifs

• Repas végétariens préparés sur place

• Temps libres, balades, repos

• Groupe à taille humaine .

Domaine Naumad 5 les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19

