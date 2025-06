Week end « Repos des Bois » Monistrol-sur-Loire 2 août 2025 10:00

Haute-Loire

Week end « Repos des Bois » 777 route des razes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02

Au repos des bois une journée à explorer les plantes sauvages environnantes et les cuisiner au coin du feu, grimper dans les arbres et peut-être y dormir ! Le lendemain initiation au tir à l’arc et à redécouvrir les plantes sauvages. Sur réservation.

777 route des razes

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

A day exploring the wild plants around us, cooking them by the fire, climbing trees and maybe even sleeping in them! The next day, an introduction to archery and rediscovering wild plants. Reservations required.

German :

In « Le repos des bois » einen Tag lang wilde Pflanzen in der Umgebung erforschen und sie am Lagerfeuer zubereiten, in die Bäume klettern und vielleicht sogar dort schlafen! Am nächsten Tag Einführung in das Bogenschießen und Wiederentdeckung der Wildpflanzen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una giornata alla scoperta delle piante selvatiche circostanti, cucinandole sul fuoco, arrampicandosi sugli alberi e magari dormendovi dentro! Il giorno successivo, introduzione al tiro con l’arco e riscoperta delle piante selvatiche. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un día explorando las plantas silvestres de los alrededores, cocinándolas junto al fuego, trepando a los árboles e incluso durmiendo en ellos Al día siguiente, iniciación al tiro con arco y redescubrimiento de las plantas silvestres. Es necesario reservar.

L’événement Week end « Repos des Bois » Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron