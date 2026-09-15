Week-end rose : Marche et tournoi de tennis et de padel Tennis de Deauville Deauville
samedi 3 octobre 2026 · Tennis de Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Week-end rose : Marche et tournoi de tennis et de padel
Tennis de Deauville Boulevard de la mer Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
C’est un rendez-vous incontournable, le Rotary Club de Deauville organise dans le cadre d’Octobre Rose, deux manifestations au profit de la lutte contre le cancer du sein en lien avec le Centre François Baclesse de Caen.
C’est un rendez-vous incontournable, le Rotary Club de Deauville organise dans le cadre d’Octobre Rose, deux manifestations au profit de la lutte contre le cancer du sein en lien avec le Centre François Baclesse de Caen :
• Samedi dès 10h – Tennis de Deauville : un tournoi de tennis et de padel. De nombreux lots à gagner.
Inscriptions avant le 20 septembre. Règlement sur place.
• Dimanche – Rendez-vous Place Chanel : échauffement à 9h et départ à 10h d’une marche rose de 5 km entre Deauville et Trouville
A l’arrivée, dégustation offerte aux participants par la Maison Saiter. .
Tennis de Deauville Boulevard de la mer Deauville 14800 Calvados Normandie +33 7 69 65 27 56 rotary.we.rose@gmail.com
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English : Week-end rose : Marche et tournoi de tennis et de padel
This is an event not to be missed: as part of Pink October, the Deauville Rotary Club is organising two events in aid of the fight against breast cancer, in partnership with the François Baclesse Centre in Caen.
L’événement Week-end rose : Marche et tournoi de tennis et de padel Deauville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SPL Deauville
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