Week-end rose marche rose Merville-Franceville-Plage

Week-end rose marche rose Merville-Franceville-Plage dimanche 12 octobre 2025.

Week-end rose marche rose

Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Une marche de 5km engagée et conviviale dont le profit est entièrement reversé à la ligue contre le cancer du Calvados. Pré-inscription possible à la bibliothèque au Bord des Mots les samedis 27 septembre et 4 octobre de 10h à 12h.

Une marche de 5km engagée et conviviale dont le profit est entièrement reversé à la ligue contre le cancer du Calvados.

Pré-inscription possible à la bibliothèque au Bord des Mots les samedis 27 septembre et 4 octobre de 10h à 12h. .

Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 21 83

English : Week-end rose marche rose

A friendly 5km walk, with all proceeds going to the Calvados Cancer League. Pre-registration possible at the Bord des Mots library on Saturdays September 27 and October 4 from 10am to 12pm.

German : Week-end rose marche rose

Eine engagierte und gesellige Wanderung von 5 km, deren Erlös vollständig an die Krebsliga Calvados gespendet wird. Voranmeldung möglich in der Bibliothek au Bord des Mots an den Samstagen 27. September und 4. Oktober von 10 bis 12 Uhr.

Italiano :

Una camminata amichevole di 5 km, il cui ricavato sarà devoluto alla Lega del cancro del Calvados. Le preiscrizioni sono possibili presso la biblioteca Bord des Mots i sabati 27 settembre e 4 ottobre dalle 10.00 alle 12.00.

Espanol :

Una marcha amistosa de 5 km cuyos beneficios se destinarán a la Liga contra el Cáncer de Calvados. Las preinscripciones pueden realizarse en la biblioteca Bord des Mots los sábados 27 de septiembre y 4 de octubre de 10.00 a 12.00 horas.

L’événement Week-end rose marche rose Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Normandie Pays d’Auge