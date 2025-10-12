Week-end rose thé dansant Merville-Franceville-Plage

dimanche 12 octobre 2025.

Week-end rose thé dansant

Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Partagez un moment chaleureux au thé dansant d’Octobre Rose. Entre musique et convivialité, venez soutenir la lutte contre le cancer. Pour ceux qui aiment danser, c’est l’occasion idéale d’allier plaisir et solidarité.

Pré-réservation possible à la bibliothèque au Bord des Mots les samedis 27 septembre et 4 octobre de 10h à 12h. .

Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 21 83

English : Week-end rose thé dansant

Share a warm moment at the Pink October tea dance. Come and support the fight against cancer with music and conviviality. For those who like to dance, it’s the ideal opportunity to combine pleasure and solidarity.

German : Week-end rose thé dansant

Genießen Sie einen herzlichen Moment beim Tanztee im Rahmen des Rosa Oktobers. Mit Musik und Geselligkeit können Sie den Kampf gegen den Krebs unterstützen. Für alle, die gerne tanzen, ist dies die ideale Gelegenheit, Spaß und Solidarität miteinander zu verbinden.

Italiano :

Condividete un momento di calore al ballo del tè dell’ottobre rosa. Venite a sostenere la lotta contro il cancro attraverso la musica e la convivialità. Per chi ama ballare, è l’occasione perfetta per unire divertimento e solidarietà.

Espanol :

Comparta un momento cálido en el baile del té Pink October. Venga a apoyar la lucha contra el cáncer a través de la música y la convivencia. Para los amantes del baile, es la ocasión perfecta para combinar diversión y solidaridad.

